Я пенсионерка, сейчас осваиваю компьютер и интернет. Уже трижды попадала на сайты, где предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». С одной стороны, любопытно: а вдруг мне начислили какие-нибудь деньги? А с другой стороны, опасаюсь, вдруг это мошенники. В общем, так и не рискнула. Подскажите, пожалуйста, что делать.

Екатерина Федоровна

Уважаемая Екатерина Федоровна, вы абсолютно правильно делаете, что не доверяете безоговорочно каждому объявлению и проверяете информацию. Как сообщили нам в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, появилась новая форма виртуального мошенничества, когда определенные сайты предлагают при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в «личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.