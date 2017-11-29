Вчера на 33-м заседании Государственного Совета РТ вновь рассматривался вопрос преподавания государственных языков.

В своем выступлении прокурор республики Илдус Нафиков напомнил, что создание условий для обеспечения общедоступного, качественного и бесплатного образования - одна из основных задач общества.

Прокуратура провела проверки во всех 1412 образовательных организациях республики. Было выявлено 3856 нарушений, связанных с преподаванием государственных языков и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан. Самое распространенное нарушение - снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Из всех проверенных образовательных учреждений эти стандарты были соблюдены только в 24 школах. Были зафиксированы нарушения по добровольности изучения языков.

В первую неделю второй учебной четверти были проведены контрольные проверки. Они показали, что везде, кроме одной казанской школы, меры по устранению выявленных нарушений приняты: приведены в соответствие с законом учебные планы и положения о языках. Ученикам предоставлено право выбора одного из вариантов примерного учебного плана, предусмотренных документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Проведены общешкольные и классные собрания, на которых осуществлен выбор родного языка.

Работа по устранению остающихся нарушений ведется под контролем прокуратуры и в тесном взаимодействии с органами государственной власти. Также в адрес прокуратуры поступило 1716 жалоб и обращений от жителей Татарстана по поводу преподавания языков. Каждое обращение было рассмотрено.

- Министерство образования и науки России с учетом предложений руководства Республики Татарстан разработало вариант учебного плана, в котором конкретизирована возможность изучения государственных языков республик на территории всей страны. Обучение добровольное, на основе письменного согласия родителей - законных представителей учащихся - в объемах до двух часов в неделю. Прокуратура против разжигания страстей и конфликтных ситуаций, - подчеркнул Илдус Нафиков. - Обращаюсь с благодарностью к администрациям и преподавательским составам школ за проявленное понимание и оперативное устранение недостатков. В сложных условиях вы реагировали по-государственному, мудро и правильно, не допустили разжигания розни, обеспечили непрерывность процесса образования.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что проведена большая работа. Было найдено взаимопонимание с коллегами из Министерства образования и науки РФ. Основным итогом проведения консультаций стало то, что татарский язык как государственный язык в Республике Татарстан включен в учебные планы школ в размере двух часов.

Теперь предстоит провести комплекс мероприятий по изменениям рабочей программы по татарскому языку, обновлению учебно-методической литературы, повышению квалификации и переподготовке кадров. Дальнейшее затягивание и откладывание решения этих вопросов создают ненужное напряжение в обществе - среди учителей, родителей, детей.

Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам будет держать вопрос изучения и преподавания государственных языков и родных языков народов, проживающих в Татарстане, на постоянном контроле.