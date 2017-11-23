Существует ли социальная пенсия для детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и какие социальные выплаты предусмотрены для этой категории лиц?

Оксана

Как ответила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина, согласно ст. 19 главе III Федерального закона от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет предусмотрено назначение социальной пенсии, пособий и предоставление мер социальной поддержки, а лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При этом следует иметь в виду, что назначение ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним социальной пенсии, ежемесячных денежных выплат, а неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, - ежемесячной компенсационной выплаты не зависит от факта признания ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних инвалидами и установления им категории «ребенок-инвалид». Взамен документа о признании нетрудоспособного гражданина ребенком-инвалидом в территориальный орган ПФР представляется справка, выданная медицинским учреждением государственной, муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции.

Территориальными органами ПФР ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним устанавливаются и выплачиваются следующие виды пенсий и социальных выплат:

- социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» по категории «ребенок-инвалид»;

- ежемесячная денежная выплата в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, назначается ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и постановлением правительства Российской Федерации от 04.06.2007 №343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» при условии представления всех необходимых документов.

Перечень необходимых документов для назначения пенсии:

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

- документ, подтверждающий гражданство и регистрацию по месту жительства или пребывания ребенка (справка из паспортного стола);

- заключение клинико-экспертной комиссии Центра СПИДа;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя ребенка (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя);

- свидетельство государственного страхования ребенка.