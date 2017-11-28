Ученые из Института молекулярной биологии РАН установили, что вещества, содержащиеся в сибирской пихте, способны омолаживать клетки организма, а также проявлять противораковый эффект.

В народной медицине экстракт этого хвойного растения издавна использовался как противовоспалительное, заживляющее средство. Российские биологи наблюдали за свойствами веществ - терпеноидов, которые присутствуют в составе сибирской пихты, сообщает medikforum.ru. Эти молекулярные образования способствуют восстановлению клеток дерева, содействуют его защищенности от неблагоприятного воздействия окружающей среды, объяснили специалисты.

В ходе клинических испытаний применение компонентов сибирской пихты привело к более активной экспрессии особых генов, чья деятельность в организме связана с подавлением развития опухолей, а также с увеличением продолжительности жизни.

Воздействие терпеноидами сибирской пихты, как смогли убедиться ученые, способно повысить уровень экспрессии генов в старых клетках до состояния такой активности, которая свойственна молодым клеткам.

Таким образом, исследование россиян подтвердило, что терпеноиды сибирской пихты способны влиять на стареющие и раковые клеточные линии на генном уровне. При этом проявляются их геропротекторные и противораковые свойства. Терпеноиды отличаются специфическим строением молекул, что выделяет их среди других органических соединений. На их основе возможно создание лекарств нового типа, полагают специалисты.