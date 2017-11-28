Несмотря на затянувшуюся в нынешнем году осень, зима постепенно вступает в свои права. Увы, в наших краях это время года - не только «мороз и солнце, день чудесный», но и пора простудных заболеваний.

Высокий уровень заболеваемости зимой обусловлен многими факторами: сокращается количество солнечных дней, что приводит к дефициту витамина D, возникают резкие перепады температуры.

Впрочем, совсем не обязательно дожидаться простуды. Вместо этого можно проводить сезонную профилактику, о чем и рассказала невролог высшей категории, заведующая лечебной частью санатория-профилактория КАПО им. Горбунова Альмира Гумеровна Абдулина.

Чем лечат

Рынок оздоровительных услуг в Татарстане не стоит на месте, предлагаются современные процедуры. Например, лечение особым видом нефти - нафталаном, грязью-сапропе́лью и другими физиотерапевтическими процедурами. Так, эффект от одного сеанса в специальной галокамере сопоставим с тремя днями, проведенными на морском побережье. Профилактории Татарстана предлагают программы по оздоровлению опорно-двигательного аппарата, профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, неврологических и терапевтических недугов.

Укреплению здоровья поспособствует и рациональное питание с достаточным количеством фруктов и овощей. Дополнительный эффект принесет прием адаптогенов - препаратов природного или искусственного происхождения, которые повышают неспецифическую сопротивляемость организма к воздействию вредных внешних факторов, а также проведение прививок против гриппа и закаливание. Для того чтобы повысить иммунитет, необязательно ехать к южным берегам. Отдохнуть и зарядиться энергией для дальнейшей работы можно и в местных здравницах.

Чем удобен профилакторий

Часто приходится слышать, особенно от молодых людей, что ехать отдыхать в санаторий у них просто нет времени. Профилакторий в этом отношении может стать более удобным для оздоровления, где в течение дня можно пройти процедуры, а вечером отправиться домой. Это также позволит сэкономить на проживании и питании.

Цена вопроса

Стоимость лечения в профилакториях и санаториях зависит от перечня предоставляемых услуг. Помимо лечебно-оздоровительных процедур клиентам предоставляется питание и проживание, а в некоторых случаях и культурная программа. Средняя цена отдыха в местных санаториях варьируется в диапазоне 2 - 3 тысяч рублей за сутки с человека. Пенсионерам отдых обойдется дешевле: от 1200 до 1800 рублей в день. Как уже говорилось выше, лечение в профилактории может быть дешевле за счет отсутствия необходимости в проживании на его территории. Важно понимать, что оздоровительные курсы в здравницах обычно длятся не менее 10 дней.