Просто обожаю красную рыбу в любом виде - слабосоленую, тушеную, отварную... Слышала, что есть такое блюдо, как мильфей. Подскажите его рецепт, пожалуйста.

Анна

Читательнице отвечает член российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда iCook от Amway Алексей Семенов:

- Я предлагаю приготовить овощной мильфей с красной рыбой. Для этого нам потребуется 350 - 400 г филе красной рыбы без кожи и костей, 2 головки репчатого лука, одна морковь, кабачок или цуккини, 3 крепких томата, 3 картофелины, 20 мл оливкового масла, зубчик чеснока, 2 желтых болгарских перца, одна ст. л. соевого соуса, 2 веточки тимьяна, 2 бутончика гвоздики (по желанию), 200 мл томатного сока или протертых томатов.

Овощи нарезаем тонко в длину на ломтики и выкладываем в сотейнике слоями: на дно картофель, затем нарезанный кольцами репчатый лук, морковь, ломтики болгарского перца, затем тонкие косички рыбного филе, сверху веточки тимьяна, соевый соус и несколько бутонов гвоздики, далее ленты из кабачка или цуккини. Завершающим слоем будут томаты, нарезанные кольцами. На томаты выдавливаем с помощью чеснокодавки зубчик чеснока. Поливаем все сначала томатным соком, а затем оливковым маслом. Обратите внимание, картофель, морковь и болгарский перец нужно нарезать тонко!

Накрываем сотейник крышкой и включаем минимальный нагрев. Как только из сотейника пойдет пар, приводим в действие водяной замок и готовим блюдо 15 - 20 минут на самом маленьком огне либо совсем выключаем плиту и не открываем крышку до готовности овощей. Приятного аппетита!