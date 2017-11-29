Во вторник, 28 ноября, на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы Владимир Путин рассказал о своих планах по поддержке молодых российских семей.

Помимо продления программы маткапитала до 31 декабря 2021 года и расширения сферы его применения - маткапитал теперь можно использовать на оплату услуг дошкольного образования и ухода за ребенком начиная с двухмесячного возраста, президент предложил ввести со следующего года ежемесячные выплаты особо нуждающимся семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. Сумма выплаты будет варьироваться в каждом регионе и зависеть от прожиточного минимума. Так, в 2018 году в среднем она составит 10523 рубля, сообщает «Российская газета».

Увеличивается и число регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка до трехлетнего возраста. Кроме того, с 2018 года семьи с двумя и тремя детьми могут рассчитывать на программу субсидирования государством процентной ставки по ипотеке, если она выше 6% годовых. По данным Центробанка, на сегодняшний день средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,5%. При действии программы 4,5% по ипотеке оплачивает государство. Субсидирование будет действовать в течение трех лет с даты выдачи кредита семье с двумя детьми и пяти лет - семье с тремя детьми. Это касается и покупки нового жилья, и рефинансирования ранее полученных кредитов.