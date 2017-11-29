24 ноября в холле АО «Татмедиа» стартовала традиционная благотворительная акция #ПодариПодписку. В мероприятии приняли участие звезды Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.

А первым, кто сделал подарок в виде подписки на печатные издания республики, стал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Под звуки джаз-оркестра он, в частности, подписал на «Казанские ведомости» Союз ветеранов РТ и вручил подписные абонементы начальнику отдела комитета ветеранов, ветерану вооруженных сил подполковнику в отставке Виктору Колесову.

- Мы начинаем нашу предновогоднюю подписную кампанию, которая носит благотворительный характер. Я подписал на «Казанские ведомости» и журнал «Казань» Союз ветеранов Республики Татарстан, - торжественно объявил Андрей Кузьмин.

В разговоре с корреспондентом «КВ» он отметил, что подписка является замечательным подарком для пенсионеров, ветеранов, детских домов:

- Эти акции, проводимые не первый год, показали, что люди охотно и с удовольствием подписываются. А мы получаем большую благодарность от детских домов, малоимущих и многодетных семей, социальных учреждений. «Казанские ведомости» - качественная, продвинутая газета, которая освещает проблемы не только городского, но и республиканского уровня. Там есть оперативная аналитика. Ветеранам, для которых я ее сегодня выписал, будет интересно читать эту газету.

В день старта масштабной благотворительной кампании к ней присоединились и музыканты Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Николай Кириллов, Анатолий Калашников, Ринат Хабибуллин. Они выписали «Казанские ведомости» для своего коллектива.

Народная артистка РТ, солистка Татарской государственной филармонии Резеда Галимова выписала «Казанские ведомости» для Лаишевского детского дома:

- В вашей газете много полезной информации, в том числе и для детей старшего возраста. Я хочу, чтобы они, посещая библиотеку, смогли почитать ее.

А 28 ноября к акции присоединилась директор салона «Марфа бутик» Мария Купцова. В рамках подписной кампании она оформила подписку на ряд периодических изданий для ветеранских организаций, приюта для детей-сирот и других социальных учреждений республики. Теперь в Союзе ветеранов РТ еще одним экземпляром «Казанских ведомостей» станет больше. Свой выбор Мария Евгеньевна объяснила так:

- Бренд «Казанские ведомости» знаком многим, и я не оставила без внимания эту интересную газету. Про благотворительную акцию АО «Татмедиа» узнала в интернете, такой способ благотворительности мне по душе. К сожалению, печатная продукция уходит на второй план, но мне кажется, ее место недооценено в современном мире. Сама печатную прессу я читаю чаще всего в самолете. Обязательно вскоре выпишу что-нибудь и для своей семьи.