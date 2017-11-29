В республике в прошлом году рак шейки матки был выявлен у 479 женщин.

Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Врачи отметили, что заболевание значительно помолодело. Сейчас эта болезнь выявляется даже у 18-20 летних девушек.

- Рак шейки матки сегодня резко омолодился. Два месяца назад у меня в клинике лежала пациентка 16 лет – плоскоклеточный рай шейки матки! Беда заключается в том, что львиная доля молодых девушек приходит с запущенными стадиями заболевания. Они еще даже не успели стать мамами. Вот в чем трагедия, - подчеркнул директор института онкогинекологии и маммологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Лев Ашрафян.