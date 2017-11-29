Второй раз в этом сезоне встречались «Ак Барс» и «Салават Юлаев» - после «сухой» победы в Уфе (5:0) казанцы теперь встречали уфимцев на льду «Татнефть-Арены».

Соперники хорошо изучили друг друга, и никаких неожиданностей тренеры придумать для соперника не могли. У казанцев ожидаемо не сыграл Зарипов — на «притирку» должно еще уйти время.

Первый период прошел не без голевых моментов, но на высоте были вратари, причем у ворот Гарипова голевых моментов было, пожалуй, побольше.

И первая половина второго периода осталась за гостями — уфимцы выглядели посвежее, и на 23-й минуте счет открыли — подключившийся по центру к атаке Бурдасов бросил без помех и Гарипов не выручил — 0:1.

В концовке периода «барсы» благодаря удалениям гостей прижали «СЮ» к воротам, но сравнять счет до последнего перерыва не смогли.

Весь третий период «Ак Барс» отчаянно наседал на ворота Скривенса, но забить так и не смог. Так что второй победы подряд в «зеленом дерби» у волжан не получилось.