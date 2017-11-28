Такую информацию озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ в ходе зонального совещания по вопросам повышения деловой активности сельского населения, сообщает пресс-служба исполкома Елабужского муниципального района.

По словам министра, общая сумма субсидий татарстанским фермерам – самая крупная в России и составляет более 2 млрд рублей. В то же время Татарстан занимает первое место в стране по строительству семейных ферм. Таковых в республике насчитывается 1202.

Также Марат Ахметов отметил, что на аграрный сектор экономики и пищевую промышленность Татарстана приходится не менее 11% валового регионального продукта. При этом более половины продукции производится фермерами-частниками.