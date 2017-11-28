Соответствующий законопроект рассматривается Госсоветом РТ, сообщает «Комерсантъ».

Закон позволит компаниям, инвестирующим в свои проекты от 750 млн рублей, вплоть до 2025 года платить пониженный налог на прибыль – 13,5% вместо 20%. Для этого между компанией и государством будет заключаться специальный инвестиционный контракт (сокращенно СПИК).

Так, «Камаз» может воспользоваться подобными льготами в связи с планирующимся запуском производства каркасов кабин для автомобилей Mercedes-Benz в Набережных Челнах в 2019 году.