Пожар случился вчера днем в частном доме на улице Ашхабадская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место событий пожарные потушили пожар площадью 100 квадратных метра за полчаса. Предварительной причиной возгорания эксперты назвали нарушение правил монтажа электропроводки.
К счастью, погибших среди потерпевших нет. Жители дома выбрались из него и эвакуировали мальчика-инвалида до прибытия спасателей. Ребенок, получивший отравление угарным газом, был госпитализирован. Его родители, получившие рваную рану руки и ожоги 1-2 степени головы, от госпитализации отказались.
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