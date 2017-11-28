По республиканской программе будут капитально отремонтированы 74 здания амбулаторно-поликлинических учреждений Татарстана.

Из бюджета РТ дополнительно выделено почти 506 млн рублей на закупку оборудования для амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых в этом году проводится капитальный ремонт. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

Он подчеркнул, что по республиканской программе капитального ремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ работы в настоящее время идут полным ходом, так как это самая большая и сложная из 9 программ по капремонту в регионе.

«В этом году предусмотрен капитальный ремонт 74 зданий в четырех городах республики – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Из них 52 объекта находятся в Казани, 15 – в Набережных Челнах, 4 – в Альметьевске, 3 – в Нижнекамске. Общая сумма финансирования – 3 млрд 483 млн рублей. Кроме этого, дополнительно выделено почти 506 млн рублей на закупку оборудования. По состоянию на прошлую неделю работы завершены на 7 объектах. Я думаю, что к концу декабря большинство объектов мы сдадим для эксплуатации медицинским работникам», – сказал Ильдус Насыров.

Продолжаются также капитальный ремонт сельских объектов культуры. Всего их запланировано отремонтировать в этом году 44 – в каждом районе по одному. Финансирование этой программы составило 342,5 млн рублей.

«На сегодняшний день работы завершены на 42 объектах, на двух объектах работы ведутся – в Азнакаевском и Сабинском районах. В ближайшие две недели работы будут завершены и здесь. Также в этом году проводился капремонт зданий советов поселений муниципальных образований. На 42 здания и помещения было выделено 50 млн 830 тыс. рублей. На 41 объекте работы завершены, в Азнакаевском районе деревне Бирючевка работы находятся на стадии завершения», – сообщил спикер.