В Татарстане средний размер взятки за год вырос вдвое

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Ринат Акчурин. По его словам, по сравнению с 2016 годом, в республике в более чем два раза увеличился средний размер взятки – со 120 тысяч рублей до 271 тысячи.

В общей же сложности в Татарстане за 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 586 коррупционных преступлений с общим ущербом в 770 миллионов рублей. Из них 120 преступлений – взяточничество в крупном размере. Впрочем, Ринат Акчурин заверил, что ущерб был возмещен почти полностью. Примечательно, что основная масса фактов коррупции – 396 – является преступлениями против государственной власти и интересов службы.

Владислав КОСОЛАПКИН

Читайте нас в Telegram

Loading...