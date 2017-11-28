В общей же сложности в Татарстане за 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 586 коррупционных преступлений с общим ущербом в 770 миллионов рублей. Из них 120 преступлений – взяточничество в крупном размере. Впрочем, Ринат Акчурин заверил, что ущерб был возмещен почти полностью. Примечательно, что основная масса фактов коррупции – 396 – является преступлениями против государственной власти и интересов службы.