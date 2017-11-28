24 года прожил в Китае, но сумел сохранить родной татарский язык и культуру Базарбай Бикчентаев. Громадное стремление познать язык родителей помогло юноше поступить в Казанскую государственную консерваторию.

Певец и музыкант Базарбай Бикчентаев учится в аспирантуре Казанской государственной консерватории и не может понять, почему не все люди, живущие в Татарстане, знают свой родной язык. Мужчине сейчас 29 лет. Он родился в единственной национальной татарской деревне Китая – Чишме (в переводе с татарского – родник). Власти Китая поддерживают начинания татар и помогают сохранить культурные традиции. В деревне проводят татарские национальные праздники – Сабантуй и Науруз. Согласно данным собеседника, в современном Китае проживают представители 56 национальностей, в том числе около 4 тысяч татар.

«Нам, татарам, никогда нельзя ругаться, даже на улице. Родители нас учили, что если мы будем ругаться, то другие люди скажут, что это ругаются татары. Родители говорили, что мы – лицо татарского народа и поэтому должны вести себя подобающим образом. Мы всегда вели себя хорошо, чтобы никто не подумал про татар плохо», – говорит собеседник ИА «Татар-информ».



Предки Базарбая из Татарстана. В 1831 году его дед Исмаил вместе с тремя друзьями отправился на заработки. Он занимался торговлей и переехал в Китай. В школе Базарбай учился на китайском языке, но дома общался со своими родителями, двумя братьями и сестрой только на татарском. Впервые в Казань он приехал на международный национальный фестиваль «Татар мо?ы» и стал его лауреатом. Столица Татарстана покорила гостя своей красотой и величием. Он твердо решил стать студентом Казанской государственной консерватории, куда поступил с первого раза.

Казань – это земля моих предков. Поэтому у меня появилось большое желание здесь жить и учиться. Сюда я переехал вместе с женой, она тоже татарка. В Татарстане я изучаю не только музыку, но и культуру, быт и традиции татар. После учебы я готов на все, даже подметать дворы, но только остаться жить здесь», – говорит Базарбай Бикчентаев.

Музыкант рассказал, что после бакалавриата ему предложили хорошую работу в одном из министерств Китая с зарплатой более 40 тысяч рублей. Но он твердо решил остаться в Татарстане, чтобы учиться в аспирантуре академическому вокалу. Раньше в Китае Базарбай работал на телевидении. Певец знает пять языков: китайский, татарский, казахский, уйгурский и русский.



«Татарский язык для меня – самый красивый потому, что это мой родной язык. Это язык моих родителей, который передался вместе с молоком матери. Если ты по национальности татарин, то не знать родной язык нельзя. В противном случае будет стыдно перед предками. Мой лучший друг Ильдар учится в медицинском университете. Раньше он не знал татарский язык, но у него было большое желание его знать. Сейчас Ильдар хорошо знает родной язык. Скоро у него родится ребенок. Мой друг планирует разговаривать с ним только на татарском языке», – рассказал аспирант Казанской государственной консерватории.



Базарбай выступает с сольными концертами по Татарстану, бывает и в других регионах России. Он исполняет песни на татарском языке – народные, академические и эстрадные. Часто пишет музыку к понравившимся стихам на татарском языке, играет на тюркских музыкальных инструментах и в совершенстве владеет мастерством горлового пения. Аспирант Татарской государственной консерватории не может понять, почему некоторые татары, живущие в Татарстане, не знают родной язык.

«Не знать язык – стыдно. Я встретил здесь людей, которые прекрасно знают татарский язык. Это поэты,

публицисты, прозаики и общественные деятели. И я в хорошем смысле завидую таким людям, всегда стремлюсь познать язык более глубоко. В Татарстане есть все возможности для изучения родного языка. Я не понимаю, как люди пьют воду, едят хлеб родной республики и при этом не знают татарский язык», – сказал Базарбай Бикчентаев.



Собеседник говорит, что где бы он ни жил со своей семьей, как бы ни сложилась его будущая жизнь, он обязательно научит своих детей родному языку. По идее Базарбая Бикчентаева в Казани была написана песня на татарском языке «Знай свои корни, татарин». Это песня о великом татарском народе и его истории. Сейчас Базарбай мечтает снять к ней клип.