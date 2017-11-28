К Новому году поставщик должен будет изготовить 500 медалей и нагрудные знаки.
Управление делами президента РТ заказало изготовление государственных наград. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Поставщик должен будет изготовить 500 медалей «За доблестный труд» и футляры к ним, а также по 2 нагрудных знака «Народный артист», «Народный художник», «Народный поэт», «Народный писатель» и «Народный учитель». Материал медалей – серебро 925 пробы. Стоимость одной – 4,2 тыс. рублей. Нагрудный знак обойдется бюджету в 3,5 тыс. рублей. Максимальная стоимость данного контракта – 2,15 млн рублей. Поставщик должен изготовить награды до 25 декабря.
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