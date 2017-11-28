Предприятию грозит штраф до миллиона рублей.
Конфискация продукции и оборудования, а также штраф до одного миллиона рублей грозит одному из казанских предприятий, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Причиной послужила продажа носков с изображением листа марихуаны. Напомним, что растение содержит наркотические вещества, которые запрещены к обороту на территории РФ. Прокуратура Московского района возбудила по данному факту административное дело за пропаганду растений, содержащих наркотические средства.
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