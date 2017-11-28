Подготовка столицы РТ к праздникам обойдется в 29,1 млн рублей.
На сайте госзакупок появился тендер на выполнение работ по новогоднему оформлению Казани. Стоимость работ - 29 135 691 рублей. В частности, в Казани появится ледовая статуя волка Забиваки – талисмана ЧМ-2018 по футболу в России. Также в парке Тысячелетия будет возведен ледовый городок с горками, которые будут посвящены технической тематике. Главная елка города, стоимостью 2,2 млн рублей, появится на площади Тысячелетия. Ее высота составит до 21 метра.
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