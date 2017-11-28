26-летнему горожанину помогал специалист-химик, который объявлен в розыск.

26-летний казанец задержан сотрудниками ОП «Азино» УМВД России по г. Казани, сообщает пресс-служба ведомства. Фигурант дела изготавливал синтетические наркотики в гараже родственника. При осмотре помещения полицейские обнаружили реагенты, электронные весы, колбы и инструкции, по которым казанец изготавливал наркотические вещества. Также было изъято 274 гр. наркотика. Установлено, что мужчине помогал специалист-химик, розыск которого ведется в настоящее время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ.