У каждого города своя натура и душа, менталитет и традиции, а самое главное - свои люди. Казань - один из тех городов, в который едут учиться, работать, заводить семью или просто наслаждаться жизнью. Город становится для них родным и близким.

Я, жительница Вологды, поняла, что Казань - самый дружелюбный и гостеприимный город. В нем много возможностей провести свободное время и реализовать себя: музеи, парки, театры, концертные залы, многочисленные проекты для молодежи, форумы...

В городе для каждого человека есть место, с которым связано очень многое. Именно такие места отображают душу Казани. У меня, например, это улица Баумана. По ней проходит мой путь на учебу и домой, там мы проводим время с друзьями, гуляем для поиска вдохновения. Но главное - эта улица позволяет почувствовать Казань изнутри. Я решила спросить у приезжих, чем их привлекает столица Татарстана.

Клара Зиятдинова, студентка-первокурсница КФУ:

- Живя на Ямале, я спала и видела, как перееду в город своей мечты - Казань. Надеялась, что подружусь с ней не только в моем воображении, но и в реальности и она станет моим надежным другом. Так и случилось. Оказавшись в Казани, я поняла, что любовь к этому городу - это как любовь к родителям. Казань - моя душа, мое сердце, ведь именно тут я счастлива!

Маргарита Кашапова, Ямало-Ненецкий автономный округ:

- В первый же вечер я была поражена красотой ночной Казани. Миллионы огней, потоки туристов, повсюду музыка. Хотя по-прежнему была в России, я чувствовала иной дух - национальный дух Татарстана.

Дмитрий Казаков, Уфа:

- Больше всего в Казани меня поразила многообразная и величественная архитектура, особенно татарского театра кукол «Экият». Когда я увидел его впервые, то на минуту очутился в диснеевских мультиках, которые очень люблю. Еще я узнал, что в Казани жили многие исторические личности, память о которых запечатлена и заточена в камень множеством живописных памятников и скверов.

Казанцы создают впечатление пунктуальных, любящих свою историю и наследие людей, патриотов родины и страны в целом. Казань - город с массой возможностей для людей, которые приехали сюда жить и учиться.