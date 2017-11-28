С 6 по 8 декабря впервые в Татарстане пройдут Всероссийские соревнования по конному спорту (конкур, выездка) на призы «СТК Магистраль».

В соревнованиях примут лучшие спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Кирова и Кировской области, Ярославля, Ульяновска и Ульяновской области, Самары и Самарской области, Перми, Ижевска, Нижегородской области, Екатеринбурга и Челябинска.

Для судейства приглашены ведущие судьи конфедерации конного спорта России, так что конники смогут не только сражаться за призы, но и выполнить нормы «Мастер спорта России», «Кандидат в мастера спорта» и 1 спортивного разряда.

Соревнования пройдут в конно-спортивном манеже «Казань».