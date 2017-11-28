За последние три с половиной года в Татарстане построили около 700 спортивных площадок. Такие данные вчера на брифинге в Доме Правительства РТ озвучил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Спортивная инфраструктура в республике развивается в интересах молодежи. Сегодня в Татарстане проживают 850 тысяч молодых людей и 200 тысяч подростков.

Программа строительства спортивных площадок охватила все муниципалитеты республики. На существующей материальной базе в 170 детско-юношеских спортивных школах занимаются порядка 90 тысяч подростков.

В Татарстане сконцентрировано 12 процентов всех молодежных объединений России. Сегодня сфера молодежной политики РТ охватывает более 300 учреждений, включая подростковые клубы, молодежные центры, военно-патриотические клубы и др.

В республике работают 68 молодежных и более 500 детских общественных объединений. Ими охвачено более 300 тысяч жителей республики.

Все проекты Министерства по делам молодежи и спорту РТ и молодежных организаций республики транслируются в социальные сети. Более 150 тысяч пользователей интернета подписаны на сообщества по вопросам молодежной политики в РТ.

«Это тот позитивный контент, та информация, которая сегодня существует, распространяется через социальные сети и призывает молодежь к настоящим, добрым, креативным делам», - подчеркнул Владимир Леонов.

Министр по делам молодежи и спорту РТ в завершение своего выступления вручил республиканские награды активным участникам молодежного движения, передает ИА «Татар-информ».

Об итогах работы в рамках брифинга также рассказали представители общественных объединений Татарстана. Среди них университет талантов, молодежное движение «Сэлэт», фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» и др.