За 10 месяцев этого года татарстанцы получили более 91 миллиона услуг в электронном виде. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О ходе реализации государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы» доложил в ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Он озвучил итоги работы по предоставлению электронных услуг в Республике Татарстан за 10 месяцев 2017 года.

Совещание в режиме видеоконференции прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

Министр информатизации и связи сообщил, что самыми популярными сервисами портала госуслуг РТ остаются «Просмотр оценок ребенка» и «Запись на прием к врачу». В два раза увеличилась сумма платежей, совершенных через портал. Она составила более 12 миллиардов рублей за 10 месяцев. Чаще всего жители республики оплачивают услуги ЖКХ и детского сада.

Роман Шайхутдинов также доложил о новых электронных услугах, которые недавно появились на портале. Одна из них - получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Заявление подается через портал в электронном виде, и пользователю остается только прийти за готовым документом в случае положительного ответа.

Также на портале теперь доступна оценка качества полученной медицинской помощи. Оцениваются такие показатели, как время ожидания в очереди, отношение медицинского персонала и состояние помещений. Результаты оценки будут использованы Министерством здравоохранения РТ для повышения качества обслуживания медицинских организаций. За две недели работы данного сервиса более 10 тысяч пациентов приняли участие в опросе.

С недавних пор на портале и в мобильном приложении «Услуги РТ» появилась возможность оплачивать газ по электронной квитанции без ввода 28-значного штрихкода с бумажной квитанции, как это было ранее. Кроме того, оплата газа производится без комиссии картами любых банков.

До конца года будет реализована возможность подать через портал заявление на бесплатную парковку для инвалидов. Также появится сервис смены детского сада в поданном ранее заявлении на постановку в очередь дошкольника. Будет реализована и электронная услуга по выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов государственными и муниципальными архивами.

Также можно будет подать заявление на получение техпаспорта объекта капитального строительства, оплатить пошлину за выдачу разрешения на перевозку грузов по автодорогам, просмотреть сведения о текущих начислениях по субсидиям-льготам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Еще для владельцев частных домов и тех, кто отдельно оплачивает электроэнергию, в ближайшее время появится возможность посмотреть, сколько начислено за месяц, ввести показания счетчиков - по номеру лицевого счета.

В обновленном мобильном приложении «Услуги РТ» теперь можно настроить информер баланса школьной карты, чтобы оперативно ее пополнять. Сюда же родителям приходят информационные сообщения от учителей и администрации школы - для улучшения качества коммуникации «школа - родитель».

Появилась возможность проверки наличия налоговых задолженностей и уплаты налогов по индексу документа, а также возможность записаться на прием в различные ведомства через мобильное приложение, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Роман Шайхутдинов напомнил о возможности подключения татарстанцев к ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). Напомним, ЕСИА - это универсальный пароль, с помощью которого можно зайти в «личный кабинет» на федеральном и республиканском порталах электронных услуг, на сайте налоговой службы, Пенсионного фонда и многих других ведомств.