В III Московском молодежном форуме «Мост «Москва – Татарстан», прошедшем на минувшей неделе, принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Участниками форума стали студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Москвы, аспиранты, молодежь - уроженцы Татарстана.

В своем обращении к ним Рустам Минниханов подчеркнул: «Мы должны быть вместе. Мы сильны своим трудолюбием и упорством. Главное, что вы сохранили связь, контакты со своей малой родиной».

Традиционно с представителями активной молодежи общались спикеры, добившиеся успехов и известности в разных сферах жизни.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин зачитал приветственное письмо в адрес участников форума от имени мэра Москвы Сергея Собянина.

С приветственными словами к молодежи также обратился министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Рассказывая участникам встречи о жизненном опыте, федеральный министр подчеркнул, что конструктивной и динамичной работе, вниманию к мелочам, отношению к коллегам и многим другим важным вещам он научился в Татарстане, где началась его карьера.

Известная оперная певица, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова рассказала о создании в Казани школы оперного искусства. Певица отметила, что эта идея была полностью поддержана Президентом Татарстана.

О любви к людям как обязательном слагаемом успеха в профессии врача заявил российский кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук Ренат Акчурин.

В рамках молодежного форума с его участниками и гостями пообщались заслуженная певица Татарстана Алсу Сафина, заслуженный артист России и Татарстана, продюсер Бари Алибасов, представители МИД России.

Продолжилась встреча презентацией молодежных проектов, которые разрабатываются членами совета молодежи при Полпредстве РТ в РФ. В частности, было представлено новое мобильное приложение «Татарлар» - национальный мессенджер, призванный объединить татар по всему миру.

Далее в ходе сессии «вопрос - ответ» студенты поинтересовались у Президента Татарстана, каким образом можно сделать процесс изучения татарского языка инвестиционно привлекательным. Рустам Минниханов сказал, что знание татарского помогает ему найти общий язык с представителями разных национальностей - казахами, киргизами, турками, крымскими татарами и многими другими. «Никогда не знаешь, что тебе в жизни поможет и пригодится. Иногда вовремя сказанные несколько слов могут перевернуть вашу жизнь», - отметил он. Рустам Минниханов призвал представителей молодежи самим подумать и предложить варианты того, как сделать процесс обучения татарскому языку интересным.

В рамках III Московского молодежного форума «Мост «Москва – Татарстан» Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан наиболее активным представителям московской общественности, сообщает пресс-служба Президента РТ.