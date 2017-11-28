В Региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Республике Татарстан с 27 ноября проводится неделя личного приема граждан депутатами всех уровней по случаю 16-летия со дня создания партии.

В рамках проведения недели личного приема граждан будут использованы различные формы работы с обращениями жителей республики, в том числе круглые столы, тематические и передвижные приемы, консультации, прием с использованием интернет-технологий, консультации по телефону, сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

К участию в неделе личного приема граждан будут привлечены депутаты всех уровней: Государственной Думы ФС РФ, Государственного Совета РТ, районного (городского) представительного органа, а также главы муниципальных районов (городских округов), руководители исполнительных комитетов, главы сельских поселений и др.

Жители Татарстана в Региональную общественную приемную лидера «Единой России» обращаются с самыми наболевшими вопросами. Тематика поступивших обращений отражает весь спектр существующих социально-экономических проблем, но большая часть из них так или иначе имеет личностный характер.

Одним из первых в республике прием провел Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. С различными проблемами к нему обратились жители Казани. Фарид Мухаметшин все вопросы взял под личный контроль.

Подводя итоги приема, глава республиканского парламента отметил, что количество поступивших обращений в Региональную общественную приемную лидера партии «Единая Россия» говорит о ее востребованности, а также показывает доверие населения к партии.