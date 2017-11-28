О непростых итогах работы агропромышленного комплекса Республики Татарстан за прошедшие 9 месяцев на совещании в Доме Правительства РТ доложил премьер-министр РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

- В целом по республике при положительных темпах роста натуральных показателей сельхозорганизаций цены на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник упали практически вдвое, по молоку цена на 1,5 рубля ниже прошлогодней, что негативно отразилось на финансовых результатах, - сказал Марат Ахметов. - По отрасли растениеводства при росте затрат до 24 миллиардов рублей прибыль от реализации ожидается ниже 3 миллиардов рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше прошлогоднего уровня, - отметил глава Минсельхозпрода РТ.

Марат Ахметов также сообщил, что среднемесячная заработная плата в АПК республики за 9 месяцев текущего года составила 23,2 тыс. руб., в том числе по сельскому хозяйству - 20,9 тыс. руб. (без пищевой промышленности), это 66,4% от средней зарплаты по экономике, но с ростом 14% к прошлому году.

Рост средней зарплаты произошел за счет повышения производительности труда на 14% (1,7 млн руб.) при сохранении числа работающих. Традиционно в числе передовиков, где зарплата выше среднего уровня, районы с высокотехнологичными комплексами - Тукаевский, Зеленодольский и Пестречинский.

- В Атнинском, Балтасинском и Актанышском районах без внешних инвесторов заработная плата сельских тружеников выше республиканского уровня и ненамного отстает от других сфер экономики районов, что говорит о хорошей работе с внутренними резервами хозяйств, - сообщил Марат Ахметов.

По его словам, еще один наглядный пример - соотношение средней зарплаты в сельской отрасли к республиканскому уровню (31,4 тыс. руб.). Только в Тукаевском районе уровень заработной платы на 11% выше средней по экономике. При этом в «красной зоне» как нефтяные районы - Азнакаевский, Бавлинский, Черемшанский, так и Рыбно-Слободский, Новошешминский, Верхнеуслонский, Агрызский, где работники в сельском хозяйстве получают почти в 2 раза ниже республиканского уровня.

- Сегодня, кроме заработанного рубля, другого эффективного рычага воздействия на человека, на его интересы в рыночной экономике нет. Достойная зарплата - самый лучший стимул. Эту истину обязаны осознать все руководители, но многие от этого пока далеки, - сказал Марат Ахметов.

Он сообщил, что анализ работы проблемных хозяйств, сделанный специалистами Минсельхозпрода РТ с выездом на места, выявил основные точки роста по организации оплаты труда. Это прежде всего вопросы учета, своевременность выплаты зарплаты.

- Каким бы ни оказался рынок по стоимости сельхозпроизводства, никто не имеет права вопросы производственных затрат решать за счет ресурса заработной платы, и ситуация этого года заставляет всех еще раз глубоко разобраться во внутренних резервах. Работу по доведению зарплаты в сельском хозяйстве до средней по экономике мы намерены продолжить и дальше - за счет усиления взаимодействия с учеными, лучшими хозяйствами по внедрению научной организации труда, принципов бережливого производства и хозрасчетных отношений, - подвел итоги совещания по работе аграрного сектора экономики Татарстана Марат Ахметов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ работает телефон «горячей линии» для приема вопросов по оплате труда, сообщает пресс-служба ведомства. Позвонить можно по тел. 8 (843) 221-76-21.