Когда-то это должно было случиться – третью домашнюю игру календаря казанские динамовцы действительно проводили в Дербышках, на стадионе «Ракета», а не в Ульяновске.

И, конечно же, команда Сергея Фирсова попыталась доказать, что играть она умеет – уже к 17-й минуте Казань выигрывала у кировской «Родины» - 2:0.

Три угловых сначала подали хозяева, но оба мяча забили с игры – на 11-й минуте отличился Рамиль Ибрагимов, а на 17-й – Иван Децура – красноярский новобранец «Динамо».

На 20-й минуте кировчане даже заменили вратаря. Казалось бы, волжане создали комфортный задел. Но на 29-й минуте первый же угловой «Родины» привел в замешательство игроков Казани, и Зубарев добил мяч в ворота – 2:1.

Второй тайм стал парадом удалений. Сначала 20 минут в меньшинстве играли динамовцы, а заканчивалась встреча, когда два игрока «Родины были удалены.

На 80-й минуте казанцы не реализовали выход один на один с голкипером гостей. И все же счастье на этот раз улыбнулось Казани – 2:1. Есть первые три очка!