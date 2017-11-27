Сегодня в татарстанском региональном отделении «Единая Россия» прошли общественные слушания.

В рамках слушаний обсудили последние внесенные поправки к «закону о хостелах», возможные механизмы правовой защиты владельцев недвижимости в жилом фонде, основные права и обязанности владельцев хостелов и другие смежные вопросы.

По словам депутата Государственной Думы ФС РФ VII созыва Александра Сидякина, на сегодняшний день определение хостелов в законодательстве отсутствует.

- Часто хостелы размещаются в многоквартирных домах. Соседи каждый раз испытывают неудобство. Мы не можем запрещать этот бизнес, но всегда должен быть баланс, - сказал Александр Сидякин.

Как отметили участники слушаний, в Казани около 140 хостелов. В жилом фонде располагаются более 30% от этого числа. Их открывают собственники, которые зачастую отказываются работать по ГОСТу.