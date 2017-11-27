Проект и реализация реставрации фонтана в Лядском саду отмечен золотым дипломом.
Золотым дипломом и бронзовым кубом в номинации «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия» отмечен казанский фонтан в Лядском саду, сообщает пресс-служба мэрии города. Награду вручила Ассоциация ландшафтных архитекторов России. Отметим, что проект был представлен архитектором-реставратором Юлией Балабановой. Фонтан со скульптурной композицией, который существует 123 года, был воссоздан в изначальных габаритах и пропорциях.
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