Ученики из русскоязычных семей казанской гимназии знают татарский язык в совершенстве. Они завоевывают медали на олимпиадах самого престижного уровня.

Ученица 11 класса Диана Казакова участвует в международных олимпиадах на протяжении трех лет. В девятом классе школьница заняла первое место, а в десятом классе – второе. Талантливая девочка родилась в русскоязычной семье. Изучать татарский язык стала в школе. В восьмом классе заинтересовалась предметом всерьез благодаря учительнице. За короткий срок Диана добилась серьезных результатов.

Мне очень часто задают вопрос – разговариваешь ли ты дома на татарском? Мои родители вообще не знают татарский язык. Они очень удивляются, почему я так хорошо его знаю. У меня есть расположенность к изучению языков. Это всегда было для меня интересно. Татарский язык является вторым государственным языком в республике. Уверена, что знание языков нисколько не помешает в жизни», – рассказала Диана Казакова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Девушка говорит, что знание татарского языка ей уже не раз пригодилось на практике. Бывали ситуации, когда на улице подходили незнакомые татароязычные люди, приехавшие в город из района, и просили объяснить им дорогу. Диана свободно общается на татарском языке со сверстниками.

«Если бы в нашей школе не было хороших учителей по татарскому языку, я бы, наверное, никогда не проявила интерес к его изучению. Изучение языка на уроках в школе не выглядит как что-то сложное и неинтересное, скорее наоборот. Учеба кажется легкой, а язык нужным в жизни. На уроках и дополнительных занятиях мы изучаем правила, а потом используем их в разговорной речи», – добавила школьница.

Диана признается, что свободно владеет лексикой, но при этом пока не может быстро читать современных татарских авторов. Это легче делать носителям языка. Однако она прочла произведения классиков – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. В будущем девушка хочет стать психологом. При этом не исключает возможность того, что свяжет свою жизнь с изучением иностранных языков. В этом году девушка принять участие в олимпиаде по татарскому языку не сможет, поскольку занята подготовкой к ЕГЭ.

«В нашей школе учатся одаренные дети»

Заместитель директора по учебной работе по национальным вопросам казанской гимназии № 7 Мадина Звягина считает, что ученикам нравится изучать татарский язык благодаря интересным методикам преподавания. В школе работает десять преподавателей родного языка. На уроках они используют коммуникативный метод – метод общения. В школе реализуется два интересных проекта.

«К нам ежегодно приезжают иностранцы, которые учатся в КФУ, изучают татарский язык. Это гости из Китая, Японии, Америки, Англии и других стран. Школьники общаются с ними на двух языках – английском и татарском. Иностранцы хотят изучить татарский язык, кому-то из них эти знания нужны для ведения бизнеса. Это очень хорошая мотивация для наших учеников. Они думают: "Если иностранцы приехали за практикой в Татарстан, то почему бы нам самим, живя в республике, не изучить татарский язык?"», – рассказала Мадина Звягина.

Второй проект, реализуемый в школе, это переписка с иностранными друзьями. Школьники пишут письма представителям татарских диаспор из других стран, жителями Америки, Германии, Украины, Англии. Собеседница ИА «Татар-информ» считает, что в гимназии № 7 учатся одаренные дети.

«Наши воспитанники выступают на предметных олимпиадах по татарскому языку и занимают хорошие места. У нас принцип такой: если ребенок занимает место на республиканской олимпиаде, то он автоматически участвует в международной. В прошлом учебном году на международной олимпиаде нашу школу представляли три ученицы, и все они заняли призовые места», – отметила Мадина Звягина.

«Двух уроков родного языка в неделю недостаточно»

Преподаватель родного языка и литературы Таслима Набиуллина преподает в школе 22 года, работает с русскоязычными и татароязычными ребятами. В прошлом году на олимпиадах по татарскому языку выступали шесть ее воспитанниц: пять на муниципальном и одна на международном уровне.

«Я стараюсь проводить интересные уроки для детей, использую инновационные технологии, презентации и видеоматериал. Мы сами снимаем с детьми видеофильмы. Все, что делаем на уроках, связано с повседневной жизнью. Я стараюсь сделать все, чтобы ребята смогли применить свои знания на практике», – отмечает Таслима Набиуллина.

На уроках по татарскому языку дети сами ставят оценки друг другу. На встречи к ребятам приходят преподаватели вузов, школьники также общаются с интересными людьми по скайпу. Раньше в школе уроки по татарскому языку занимали три часа в неделю. Кроме того, участники олимпиад занимались с педагогами дополнительно по три-четыре часа в неделю.

«Сейчас в нашей школе по решению родителей ребят уроки по татарскому языку проводятся два часа в неделю. Этого недостаточно не только для участия в олимпиаде, но и вообще для изучения предмета», – посетовала Таслима Набиуллина.

Мнения

Ученица седьмого класса гимназии № 7, двукратный призер олимпиады по татарскому языку на городском этапе Валерия Ярандаева: «Я выучила татарский язык в школе. Участвую в олимпиадном движении с пятого класса. Знание татарского языка мне уже пригодилось в жизни. На отдыхе в Турции я общалась с местными жителями на татарском, и они меня понимали. Человек, который знает много языков, сможет большего добиться в жизни». «Я выучила татарский язык в школе. Участвую в олимпиадном движении с пятого класса. Знание татарского языка мне уже пригодилось в жизни. На отдыхе в Турции я общалась с местными жителями на татарском, и они меня понимали. Человек, который знает много языков, сможет большего добиться в жизни».