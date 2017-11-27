Из 11 российских городов, принимающих мундиаль, столица РТ занимает третье место по ожидаемым объемам перевозок болельщиков.

На железнодорожных вокзалах «Казань» и «Казань-2» полностью завершены работы по подготовке транспортной системы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов на пресс-конференции III Железнодорожного съезда в Москве.

В 11 российских городах, которые примут мундиаль, имеется 31 вокзальный комплекс. Из них 13 еще не готовы, их сдача запланирована на март 2018 года, пояснил он.

На всех вокзалах устанавливаются станции зарядки мобильной техники, автоматические системы информирования на двух языках, досмотровый оборудование и системы контроля. Время хранения данных с камер видеонаблюдения на вокзалах городов, принимающих ЧМ, к марту 2018-го будет увеличено до 30 суток.

Сейчас РЖД, подготавливая вокзалы к увеличению потока пассажиров и разрабатывая логистику внутри них, ищет баланс между интересами пассажиров, своими возможностями и требованиями силовых структур, а также предписаниями Международной федерации футбола (FIFA), сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов компании Виталий Вотолевский,

«Я каждую неделю провожу совещания с руководителями регионов, силовиками, строителями, проектировщиками. Поэтому могу сказать, что Российские железные дороги с этой задачей справятся», – заверил он.

Набор необходимых работ был согласован в конце 2015 года с Минтрансом и FIFA. Среди обязательных требований – адаптация вокзалов для маломобильных граждан, меры транспортной безопасности, полная исправность всех инженерных систем, современная навигация и внешний вид зданий.

«Как радушные хозяева мы не можем позволить, чтобы гости находились в обшарпанных, ободранных вокзалах», – подчеркнул Вотолевский.

По последним данным, Казань занимает третье место среди принимающих ЧМ городов по ожидаемым объемам перевозок болельщиков. В столицу Татарстана бесплатные для футбольных фанатов поезда осуществят 64 спецрейса. Первое место в рейтинге у Москвы со 148 рейсами, второе – у Санкт-Петербурга с 84.

В компании рассчитывают, что за время проведения ЧМ бесплатным проездом в дополнительных поездах воспользуются около 344 тыс. болельщиков. Поезда выполнят 576 рейсов, будут задействованы 63 железнодорожных состава. На подготовку к чемпионату мира по футболу ОАО «РЖД» потратит в общей сложности более 15 млрд рублей.