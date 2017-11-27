Имам мечети «Анас», руководитель таджикской диаспоры в Чистополе, убежден, что жить всегда и всем нужно в мире и согласии.

Мечеть «Анас» — это удивительно красивая мечеть, в стенах которой рады как взрослым, так и детям. Названа она именем Анаса Ахметзянова, известного в советские времена комбайнера из деревни Тубылгы, сумевшего в советские годы обоих своих сыновей — Талгата и Асхата и дочь Барию воспитать в исламских традициях. Они ее и построили.

Сегодня особая атмосфера внутри мечети, а главное доброжелательность по отношению к людям, живущим рядом, независимо от их вероисповедания, оказывают на них большее влияние, чем долгие нравоучения и призывы к исламу. Есть в мечети библиотека, учебный класс, система видеотрансляции, детская площадка, даже свой стадион имеется, где можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол и большой теннис. Спортивная площадка открыта не только для мусульман. В футбольной команде мечети «Анас» есть и русские, и чуваши, и представители других национальностей.

Абубакр хазрат Азизов, имам мечети «Анас», руководитель таджикской диаспоры в Чистополе, считает, что такое совместное времяпрепровождение помогает ребятам лучше понять друг друга.

Вообще он глубоко убежден, что жить всегда и всем нужно в мире и согласии, независимо от религиозной принадлежности. Как и языковой:

«До 1993 года я жил в Таджикистане. У отца там было очень много друзей-татар. И что меня всегда удивляло — они все прекрасно знали наш родной таджикский язык. И вот когда я переехал в Татарстан своеобразным „алаверды“ для меня стало изучение их родного языка. За три месяца я выучил татарский. Мне он дался легко и быстро. Теперь с его помощью мне удаётся улавливать смысл многих слов из узбекского, киргизского, казахского, уйгурского, туркменского, турецкого и других языков. Совершая Хадж, я легко понимал многих паломников. Это было очень приятно», — рассказывает Абубакр хазрат Азизов

Моя супруга татарка, и у нас, иншаллах, трое детей. Все они знают татарский язык. А я, таджик по национальности, даже не заметил, как произошло, что я и сам теперь не только свободно изъясняюсь, но даже думаю на татарском языке...