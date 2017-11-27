В целях погашения задолженности Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников принимаются меры реагирования, в отношении виновных лиц ставится вопрос об их ответственности. Подобная работа приносит свои результаты – работники предприятий получают долгожданную зарплату.

Так, ООО «ТрансАгро» Сабинского муниципального района РТ, осуществляющим свою деятельность в отрасли сельского хозяйства частично погашена задолженность по заработной плате перед 46 работниками на общую сумму 695,2 тыс.рублей.

Следует отметить, данное предприятие будет находиться на контроле Республиканской межведомственной комиссии до тех пор, пока не исполнит все обязательства в части оплаты труда работников, отмечают в пресс-службе Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.