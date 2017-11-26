Соответствующая петиция появилась в Интернете.
Петиция в пользу организации в Татарстане бесплатных курсов татарского языка появилась на одной из онлайн-платформ в сети Интернет. Ее автор указывает, что многие жители республики не знают государственного языка. Далее автор просит Министерство образования и науки РТ рассмотреть возможность организации бесплатных курсов по татарскому языку. Источник финансирования – бюджет республики. В настоящий момент под петицией подписались 250 виртуальных пользователей.
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