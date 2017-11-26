Сегодня, 28 ноября, участником благотворительной акции #ПодариПодписку, инициированной АО «Татмедиа», стала директор салона «Марфа бутик» Мария Купцова.

Мария Евгеньевна подписала на ряд периодических изданий республики несколько социальных учреждений, а для Союза ветеранов РТ оформила подписку на «Казанские ведомости».

Благотворительная акция #ПодариПодписку в холле АО «Татмедиа» проходит уже четвертую подписную компанию и за это время приобрела широкую популярность среди депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ, глав районов, городов республики, министров, руководителей предприятий, спортсменов, артистов. Так, в стартовавшей на прошлой неделе акции уже приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, артисты Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.

Напомним, участником акции может стать любой желающий, оформивший подписку на республиканскую прессу в подарок социальным учреждениям республики, детским домам, домам-интернатам, ветеранским организациям.