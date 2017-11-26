Бугульминская городская прокуратура выявила факт неуплаты налогов и сборов открытым акционерным обществом «Бугульминский электронасосный завод».

Установлено, что предприятием допущена налоговая задолженность на сумму более 8 млн рублей. При этом администрация предприятия не принимала необходимых мер к своевременной и полной уплате налогов и страховых взносов.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес руководителя хозяйствующего субъекта представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования налоговая задолженность погашена в полном объеме, главный бухгалтер завода привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.