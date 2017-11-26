В последнее время кредиты стали очень распространенным способом получения необходимых средств, банки снижают процентные ставки, привлекая клиентов. Специалисты узнали у россиян, какова финансовая ситуация в их семьях и как часто они берут займы.

Согласно данным исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кредит в банке остается вторым по популярности способом срочного получения денег. Как три года назад (32% в 2014-м), так и сейчас (35% в 2017-м) его выбрали бы в случае необходимости около трети россиян (на первом месте - займ в долг у близких людей: 54% и 64% соответственно).

За последние три года число жителей нашей страны, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросло с 58% до 67% (в том числе 47% брали кредиты неоднократно). В ходе опроса, проведенного в 2017 году, 57% респондентов (среди 25 - 34-летних - 69%) сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов, и это вдвое больше, чем в 2009 году (26%). При этом, по словам 86% респондентов, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в кредитные организации (с 2009 года эта доля практически не изменилась - 87%).

Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), считают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений. Напротив, большие осложнения предполагают 22% (в 2009 году - 37%). Еще 4% опасаются, что не смогут выплатить кредит. По данным проведенного опроса, основным источником средств для расчета по кредитам у жителей России является зарплата (об этом сказали 75% из числа тех, у кого в семье в настоящее время есть кредит).

Данные исследования прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Количество россиян, имеющих опыт получения банковских кредитов, растет. Однако это неоднозначный процесс. С одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. С другой - на фоне резкого снижения инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам, их доступность для населения объективно растет. Тут важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться».