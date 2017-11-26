Вчера в Казани открылись соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан 2017 года. Корреспондент «КВ» посетил борьбу талантов в IT-компетенциях.

Свыше 800 участников в возрасте от 16 до 22 лет, 91 компетенция, 764 эксперта - в таких масштабах региональный этап в нашей стране еще не проводился. Соревнования проходят с 27 по 29 ноября на 6 городских площадках.

На базе Казанского техникума информационных технологий и связи несколько лет работает Межрегиональный центр компетенций по IT-технологиям. Здесь участники выявляют лучших по 11 направлениям IT-сферы и печатным технологиям в прессе.

- Для участников этих компетенций в МЦК созданы все условия, - отметил первый замминистра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков.

Действительно, учебные и практические классы оснащены буквально по последнему слову техники. Неспроста в этом году сборная РТ заняла второе место в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 года.

- Традиционно сильные позиции у нашей команды по мобильной робототехнике. Ребята по этой компетенции занимали призовые места на EuroSkills плюс у нас второе место на WorldSkills-2017. В целом за год была проведена серьезная работа по подготовке участников, - рассказал Дмитрий Вандюков.

Соревнования посетили и высокие гости. Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки Энгель Фаттахов, руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров осмотрели площадки по всем компетенциям, побеседовали с участниками. Также они ознакомились с насыщенной экспозицией музея техникума.

Каждый участник - молодой талант. Один из них - Федор Шадрин, студент 4-го курса КНИТУ-КХТИ. 19-летний парень входит в расширенную сборную страны по полиграфическому делу. Отметим, что в МЦК закуплено современное полиграфическое оборудование, на котором тренируется национальная команда.

- Федор, почему ты выбрал печатные технологии? Ведь бытует мнение, что печатная продукция уходит в прошлое...

- Мне кажется, что это ничем не подкрепленный стереотип. Журналы, книги и рекламная продукция будут издаваться и дальше. Свой выбор в пользу печатного дела я сделал после 9-го класса. Мне нравятся творческие профессии, а наша работа в числе прочего включает графический дизайн, работу с краской. По-настоящему я увлекся этим, когда попал в сборную и началась активная практика. Оборудование, на котором мы работаем, одно из самых дорогих на WorldSkills. Так можно ли говорить об угасании печатного дела?

- Полиграфия, на первый взгляд, - очень трудоемкий процесс. Тяжело в нем разбираться?

- У нас два модуля: цифровая и офсетная печать. Считается, что цифровая намного проще - все решает программа. Но это не совсем так. Например, тренируясь на офсетных машинах, мы печатаем несколькими цветами, и чтобы рисунок получился ровным, цвета нужно регулировать самому с помощью специальных ключей. На соревнованиях это делается через цифровое табло. А вот при цифровой печати расположение страниц издания нужно заранее продумать самому.

- Участие в WorldSkills предполагает практику на предприятии. Какие ощущения от работы?

- Год назад я попал в расширенную сборную страны. Приехал туда и не знал даже, как включить машину, у меня были только лекционные знания. Тем не менее смог пройти отбор и приступил к практике в «Идел-Пресс». Постепенно втянулся в работу, теперь приобретаю новый опыт. Печатное дело - это очень интересно!