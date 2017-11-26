На минувшей неделе в Казани прошел III Республиканский форум православной общественности, который объединил священнослужителей Татарстанской митрополии, духовных лидеров ислама, католической, иудейской и других религиозных общин республики, а также благотворителей, представителей власти и общественных организаций.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Президент РТ Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов и другие.

В своем приветственном слове Михаил Бабич отметил вклад православных организаций в социальную и просветительскую сферы.

- На местном и региональном уровнях реализуется более 100 проектов, - подчеркнул полпред Президента РФ. - Вся эта подчас незаметная для большинства людей работа позволяет нам формировать условия для сохранения в молодом поколении любви к Родине, гражданской ответственности, патриотизма, духовных традиций.

Также Михаил Бабич в своем выступлении назвал Татарстан примером для подражания в вопросах межконфессионального и межнационального мира. В том же ключе высказался и Президент РТ Рустам Минниханов, подчеркнувший значимость вклада РПЦ в дело духовного оздоровления общества.

- Радует то, что в один год мы реализуем два крупных проекта, связанных с религией, - отметил Рустам Минниханов. - Первый - воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Второй - строительство Болгарской исламской академии.

По мнению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, эффективный тандем власти и Церкви позволил реализовать ряд значимых для всего общества проектов. Он отметил, в частности, такое знаковое событие, как включение архитектурного комплекса древнего Болгара в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

В последние годы православные школы и гимназии появились во многих крупных городах республики, однако владыка Феофан выразил надежду, что таковые будут в скором времени работать в каждом городе Татарстана.

Не смог обойти вниманием глава Татарстанской митрополии и актуальный в республике в последние месяцы языковой вопрос.

- Обсуждая этот вопрос, мы должны избежать одного - языка ненависти, - высказался он. - Самое дорогое, что у нас есть, - мир и спокойствие в республике. Их непременно нужно сохранить.

Обращаясь к Президенту Татарстана, владыка Феофан высказался о необходимости создания эффективного и прозрачного фонда для восстановления разрушенных храмов республики.

- Благодаря совместным усилиям Церкви и правительства нам удалось уберечь от полного разрушения многие старинные храмы, - отметил он. - Надеюсь, что таким же образом удастся со временем восстановить их.

Выступления и обсуждения на форуме были разделены на несколько секций. Также в рамках форума был открыт турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха» на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной.