Уже который месяц у «Рубина» трудности: команда Курбана Бердыева не побеждает, крайне мало забивает. И самое обидное - игроки сами не понимают, почему так происходит.

После матчей футболисты «Рубина» (как правило, легионеры) в коротких интервью разводят руками: «Очень обидно, мы старались, изучали соперника. Черная полоса должна пройти». И прочее в том же духе. Но болельщик уже устал выслушивать все эти комментарии типа: «Есть удовлетворение от того, как ребята двигались, у нас вот только реализация хромает».

Зритель хочет наконец увидеть футбол яркий, осмысленный и не желает соглашаться с тем, что Максим Канунников - это единственный форвард, который может помочь «Рубину». Увы, не может, сколько бы его не выставляли в стартовом составе и каких бы партнеров ему в подмогу не выделяли.

В отчетном матче против ЦСКА Канунников отыграл 77 минут и мало чем запомнился, кроме разве что безобразной обработкой мяча и неточными ударами по воротам. Даже когда Канунников попадал в створ, Акинфеев, подбирая мяч, как на тренировке, тут же вводил его в игру.

К началу матча стало ясно, что на лавке запасных останутся и Лестьенн, и Жемалетдинов, и Карадениз. Зато с капитанской повязкой вышел на поле Янн Мвила. Где-то далеко на скамейке был Сергей Рыжиков, переживающий, что уже который матч подряд его место в воротах занято. Не было в составе и Наваса, и Набиуллина. Зато появился наконец-то Ильзат Ахметов и смотрелся местами весьма достойно - без всяких натяжек.

Весь первый тайм казанцы определенно владели преимуществом - и территориальным, и игровым, работы у Джанаева почти не было. А вот Акинфееву приходилось чаще вступать в игру, но до голевого удара дело у «Рубина» так и не дошло.

«Рубин» не забил, хотя из логики игры это должно было вытекать. Более того, казанская команда пропустила абсолютно нелогичный и даже курьезный гол уже в добавленное арбитром время. Игнашевич ударил на силу, уповая исключительно на рикошет. И этот рикошет случился - мяч залетел в ворота Джанаева, попав в Вернблума, - 0:1. Это была просто трагедия.

Во втором тайме началась совсем другая игра. Армейцам уже не впервой в нынешнем составе (в отсутствие Щенникова) играть на удержание счета - футболисты ЦСКА «сушили» игру. Витиньо не показал ничего, кроме новой прически, но и «Рубин» игру уже не обострял, дожидаясь разве что ошибки соперника. Увы, грубых ошибок не последовало. А вот в уже добавленное время армейцы могли удвоить преимущество, но Джанаев отразил пенальти.

Да, «Рубин» вновь проиграл, а Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции отметил, что у команды впереди еще две игры и это внушает оптимизм. Болельщики также очень на это надеются, хотя особого оптимизма не проявляют. 2 декабря «Рубин» сыграет в Москве с «Локомотивом», а 9 декабря дома завершит осеннюю часть сезона матчем с хабаровским СКА.