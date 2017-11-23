Любители табака порой с уверенностью рассуждают о том, что бросать сигареты вредно для организма. Курение, мол, вообще штука полезная: и стресс снимает, и работоспособность повышает, и давление якобы нормализует. Противники табака в ответ напоминают о раке легких, инсультах, тромбозах, язве желудка и многом другом.

О конце эпохи сигарет.

Но ясно одно: мир никогда еще не был так близок к концу никотиновой эры, не принесшей ничего положительного никому. От болезней, связанных с курением, каждый год умирают около 6 миллионов человек. Причем 600 тысяч из них курильщиками не являются, но умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. В России табак ежегодно уносит до 300 - 400 тысяч жизней.

- Несколько лет назад на сессии Всемирной организации здравоохранения ее председатель озвучила инициативу, которая с каждым годом начинает все пристальнее изучаться и рассматриваться в национальных рамках. Речь идет о конце игры для табака. XXI век ВОЗ обозначен как конец табачной эры. По этой стратегии до 2050 года около 50% европейских стран полностью запретят у себя курение. Инициатива министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о том, что люди, родившиеся после 2014 года, не будут иметь возможность покупать сигареты - это в рамках той же стратегии. К 2099 году мир должен быть свободен от табака. Наверное, какое-то нелегальное производство останется. Но оно должно быть приравнено к наркотическому, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера МЗ РТ по детской наркологии Степан Криницкий.

Интересно, что в мире есть государства, полностью свободные от табака. Первой такой страной стал Бутан, где уже многие годы запрещено курение. Нарушения караются штрафами в несколько сотен долларов. Вторым таким государством стал Ватикан, расположенный внутри территории Рима. В 2017 году Ватикан полностью запретил продажу табачных изделий на своей зоне.

- Я думаю, что другие католические страны, такие как Ирландия, Польша, последуют этому примеру в скором будущем. Любая инициатива сначала воспринимается с удивлением, потом с непониманием. Но в конце концов все больше государств это подхватывают, что становится модным трендом. А такие тренды полезны, - продолжил свое выступление специалист.

Второй момент, на который обратил внимание спикер, - повышение акцизов:

- Любой акциз идет в доход государства. Но наше государство почему-то не стремится повысить акцизы. Стоимость пачки сигарет в Европе колеблется от 4 до 7 евро. А себестоимость практически везде одинаковая. Понятно, что разница в цене в розничной торговле у нас и за границей складывается за счет акциза. Поэтому ход за государством - повысить акцизы.

По его мнению, увеличение цены на пачку сигарет, к примеру, до 240 рублей не позволит приобщиться к курению тем, кто еще не имеет зависимости и не располагает большими доходами. Речь идет в основном об учащейся молодежи и несовершеннолетних. И хотя курильщики выступают против разного рода ограничений, положительные результаты все же есть. В 2013 году пачку сигарет в день выкуривали 24% россиян, в 2017 - 20%. Несколько сигарет в день, но не более половины пачки в 2013 году выкуривали 14%, в 2017-м - 9%. Кроме того, доля курящих граждан в России в течение последних лет сокращается. Запретительные меры, мода на здоровый образ жизни начали действовать.

Чем же плох табак?

Заядлые курильщики подобные стратегии ВОЗ, запреты и ограничения, конечно же, воспримут как ущемление своих прав. Предложат в ответ исключить из продажи торты, чипсы, бургеры, мол, тоже вредно. Но медики всего мира решили объявить войну никотину по той причине, что он вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической.

- При курении наибольшую опасность представляет табачный дым, который содержит целый спектр вредных, раздражающих, токсичных веществ - никотин, окись углерода, цианистый водород, бензол, хлористый винил, смолы, тяжелые металлы. Никотин, к примеру, - это психоактивное ядовитое вещество, вызывающее зависимость. Попадая в организм, он проникает в кровоток и уже через 15 секунд достигает головного мозга. По скорости действия на мозг никотин сопоставим с наркотиками, вводимыми внутривенно. Одной из особенностей быстрого пристрастия к табаку является быстрое разрушение никотина в организме, - отметила главный внештатный специалист, психиатр-нарколог МЗ РТ, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера МЗ РТ по медчасти Резеда Хаева.

Она рассказала, что за два часа разрушается половина попавшего в кровь никотина, поэтому у человека вскоре возникает желание покурить повторно, что и формирует болезненную зависимость. Никотин, как и наркотики, вызывает зависимость путем действия на дофаминовую структуру головного мозга. У курильщика закрепляется восприятие позитивного эффекта и формируется желание повторить его. Дофамин называют гормоном радости и удовольствия. Это вещество, которое участвует в формировании мотивации поведения.

- На физиологическом уровне потребление никотина для организма напоминает состояние хронического стресса. Регулярное употребление табака вызывает болезненную привязанность на психическом и физическом уровне. Табачная зависимость - не просто вредная привычка, а болезнь. Когда человек не курит, через 3 - 4 часа у него появляются слабость, недомогание, раздражительность, иногда бывают повышенный аппетит, сильный кашель, головная боль. Такие проявления могут сохраняться до 2 - 3 недель. Поэтому мы говорим о том, что эта зависимость требует лечения и участия специалистов, - подчеркнула доктор.

О вейпах и мифах.

Наконец, спикеры развеяли основные мифы о сигаретах и вновь напомнили балующимся курением подросткам о вреде кальянов и вейпов. Многие курильщики свой отказ бросить дымить мотивируют тем, что это вредно. Якобы после длительного стажа нельзя резко прощаться с табаком, организму будет плохо. Врачи рассказали, что все это мифы и выдумки. Уже через 12 часов после отказа от сигарет легкие начинают освобождаться от накопившихся вредных веществ, через 2 - 3 суток курильщик начнет ощущать приятный вкус еды, не говоря уже о том, что в разы снизится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ однозначно приводит к очищению и оздоровлению организма.

Еще одна причина, по которой любители табака продолжают курить, - страх набрать лишний вес. Но и этот миф специалистами был развеян.

- Никотин играет на уровне выброса дофамина, человек попадает в плен дофаминовой зависимости. Когда он прекращает на какое-то время курить, то на этот период у него снижается уровень дофамина. Это можно легко пережить, собрав силу воли в кулак, и не обращать внимания на неприятные ощущения. Поэтому и возникают мифы, что бросать курить опасно. Повысить уровень дофамина в организме можно множеством способов, причем необязательно употреблять для этого вредную пищу и набирать вес. Бананы, изюм, урюк, любые физические упражнения, хобби... Поставьте перед собой цели, сделайте график их достижения. У вас дофамин так будет повышаться, что о курении забудете, - отметил Степан Криницкий.

Что касается электронных средств доставки никотина (ЭСДН), к которым пристрастились подростки, то здесь ничего утешительного нет. Медики еще раз подчеркнули, что в кальяны и вейпы по определению входит все, что связано с табаком и никотином.

Человек попадает в такую же зависимость и строит дальнейшую жизнь с ее учетом. Важно и то, что вейпы не являются сертифицированным товаром. Все, что в них содержится, - на совести производителя.

- Никто не контролирует, никто не сертифицирует эту продукцию. Обычное содержание смеси для вейпов - это этиленгликоль, глицерин и ароматические добавки с никотином. В частности, этиленгликоль и глицерин, попадая в организм человека, оказывают конкретное воздействие на сосудистые стенки и дыхательную систему. Многие проблемы, связанные с передозировкой, высоким уровнем потребления этих веществ, отслеживаются у соответствующих врачей. Есть термин - ЭСДН. Это перевод одного способа получения никотина в другой. В Госдуме уже несколько лет лежит закон. В эту сессию нам обещают вопрос решить - все ограничения, запреты, которые касаются обычных сигарет, будут дополнены этими ЭСДН. Вейпы, кальяны - как ни назови, все будет входить в ЭСДН. То есть закон нельзя будет обойти.