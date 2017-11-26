Сумма, выделенная из бюджета Татарстана, была распределена между победителями Республиканского конкурса грантовой поддержки социально значимых проектов 2017 года. О подробностях проведения акции в ходе пресс-конференции рассказали заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Конкурс был инициирован республиканским отделением партии «Единая Россия» при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В общей сложности свои проекты конкурсной комиссии представили 197 некоммерческих организаций (НКО) из 35 районов Татарстана. Больше половины из них (112) были одобрены и получили финансовую поддержку. Следует отметить, что авторы проектов для участия в конкурсе должны были обеспечить его финансирование минимум на 30%, прежде чем искать поддержку у государства. По итогам распределения бюджетных средств каждому НКО досталось в среднем по 300 тысяч рублей.

- Мы понимаем, этого недостаточно, чтобы реализовать многие проекты, - заметила Римма Ратникова. - Но даже таких денег бывает достаточно, чтобы дать делу старт. Несколько лет назад мы - Союз журналистов Татарстана - также искали государственной поддержки в деле создания музея нашей профессии. Тогда нам выделили 175 тысяч рублей, и этих денег хватило для создания первой части композиции, а со временем нашлись и новые источники финансирования.

Всего на конкурсе было представлено 9 направлений деятельности НКО, посвященных формированию и укреплению таких институтов общества, как патриотизм, семья, образование и другие. Особое внимание было уделено проблемам экологии и пропаганде здорового образа жизни. Многие проекты направлены на решение конкретных проблем отдельно взятых муниципальных районов.

- Следует понимать, что деятельность НКО и распределение грантов - это не способ затыкания дыр, то есть проблем, существующих в районах, - пояснила Римма Ратникова. - НКО стремятся улучшить жизнь граждан.