Как зеленые зоны и велодорожки могут изменить Казань и казанцев? Какая стратегия развития нашего города может быть более привлекательной и эффективной? Эти и другие вопросы обсуждались на встрече с депутатом Казанской городской Думы, членом постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды, предпринимателем Маратом Бикмуллиным.

Представляем собеседника Марат Бикмуллин родился в 1965 году в Казани. Отслужил в военно-воздушных войсках. Закончил физфак КГУ. Мечтал с друзьями сделать такие открытия, которые бы осчастливили все человечество. На последних курсах университета разработал несколько собственных радиоэлектронных приборов, например прибор для измерения жирности молока, антирадары для автомобилей и другие устройства. Для их создания и внедрения были нужны деньги, поэтому во время учебы приходилось подрабатывать дворником, сторожем в детском садике. Позднее Марат Бикмуллин дал старт многим успешным бизнес-проектам. В 1999 году стал депутатом Казанского горсовета.

- Вы впервые были избраны в Казанский городской Совет почти 20 лет назад. Как жители воспринимали такого молодого депутата?

- В 1999 году встречи с избирателями были достаточно напряженными. Ходил по дворам, встречали меня недоверчиво, иногда даже агрессивно. Но постепенно диалог налаживался, потому что люди понимали, я пришел не просто так, а на самом деле стараюсь разобраться в проблемах и помочь их решить.

- Изменился ли за это время характер наказов избирателей?

- Наш город стремительно развивается, меняются и жители. В 90-е годы интересы горожан не выходили за рамки своей квартиры, своего подъезда: они требовали отремонтировать двери, покрасить стены, заменить трубы, починить то, что не работает, убрать мусор. А сегодня казанцев волнуют более масштабные проблемы: благоустройство двора, чистота воздуха, сохранение зеленых зон, парков, скверов, водоемов, создание доступной среды, кружки и секции для детей. Люди требуют больше общественных мест, где можно активно и познавательно провести свой досуг с семьей, друзьями.

- Какая стратегия развития должна быть у Казани?

- Стратегия совершенно необходима, потому что она определяет будущее города. Когда мы знаем, куда идем, путь становится проще, движение эффективнее.

Казань - огромный образовательный центр, здесь учится примерно 200 тысяч студентов. Образовательная стратегия может стать перспективной идеей, как, например, в Оксфорде, Кембридже. Задача - привлечь на учебу в Казань молодежь России и других стран. Сегодня студент - завтра молодой специалист. Он создаст здесь семью. Его налоги увеличат возможности города по благоустройству. Он как потребитель оживит местный бизнес. Город с образованными кадрами привлечет инвесторов.

Результат - рост экономики, увеличение уровня жизни казанцев.

Еще одним перспективным вектором развития Казани может стать идея зеленого города со множеством парков, скверов, водоемов. Во всем мире города, где есть общественные зеленые зоны, более притягательны. Люди едут туда, где жить и работать комфортно, уютно.

- Значит, не случайно вы серьезно взялись за сохранение и возрождение рощи в Соцгороде?

- Да, эту рощу на улице Тимирязева хотели застроить, но местные жители встали на ее защиту. Мы провели там несколько субботников и каждый раз собирали горы мусора.

- Люди с готовностью откликались на призыв поучаствовать в субботниках?

- Когда в октябре планировали первый субботник, мои помощники развесили объявления в подъездах всех близлежащих домов. Но пришел только один доброволец - по имени Сергей. Хорошо, что я использовал еще и свой административный ресурс и пригласил ребят из школы №119. Они молодцы! Благодаря им субботник состоялся.

Помимо благоустройства большое внимание уделяем созданию безбарьерной среды в городе. Мы разработали мобильное приложение ActiveMap Informer, которое позволяет фиксировать препятствия, возникающие на пути инвалидов, пожилых людей, мам с детскими колясками и других маломобильных групп населения, а также велосипедистов. Увидели непорядок - сфотографируйте, пришлите нам, а мы будем передавать эти сигналы в комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Горожанам необходимо активнее подключаться к этой работе, заявлять властям о своих требованиях и желаниях.

- Марат Габдулгазизович, вы заядлый велосипедист, один из пропагандистов велодвижения в Казани...

- «Велосипедизация» тоже может стать одним из стратегических векторов развития нашего города. Я много путешествовал с семьей на велосипеде в разных странах и городах, и мне есть с чем сравнивать. Могу сказать, что благоустройство Казани на достойном уровне, а условия для велосипедного движения получше, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Но есть одно «но». По данным статистики, почти 200 тысяч казанцев имеют велосипеды, но почему-то только 0,05 процента используют их как транспорт.

Даже севернее - в Финляндии, Норвегии - около 80 процентов населения пользуются велосипедами, причем не только летом, но и зимой, хотя климат там более жесткий, чем у нас. На Западе даже министры и мэры запросто ездят на работу на велосипедах, и это никого не удивляет, потому что велосипед для современного большого города - суперрешение многих проблем: транспортных, экологических.

- Как, по-вашему, должна развиваться велоинфраструктура в Казани?

- Нужны не только прогулочные маршруты в городских парках, скверах, главное - сеть велодорог. Она должна быть летом чистой, а зимой нескользкой. Велодороги должны соединить спальные районы с центром и промзонами, чтобы можно было спокойно приехать на работу, а в выходные прокатиться до Лебяжьих озер, других красивых мест под Казанью.