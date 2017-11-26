100-летие Октябрьской революции - повод для серьезных размышлений. Почему такое произошло? Как развивалась бы история России, если бы Октябрьского переворота не случилось? И самое главное - какие исторические уроки извлекло общество из события, изменившего ход развития не только нашей страны, но и всего мира?

Эти непростые вопросы стали темой международного круглого стола «Социальные изменения в России за период с 1917 по 2017 год», который состоялся в Казанском федеральном университете. Организатор мероприятия - институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

В заседании приняли участие государственные деятели, социологи, экономисты, историки, философы, политологи из России и ряда зарубежных стран. Вели круглый стол кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики - начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков и доктор социологических наук, профессор кафедры общей и этнической социологии ИСФН КФУ, председатель научного совета по социологии Академии наук РТ Андрей Ершов.

- Попытка объективного разговора об Октябрьской революции в России и ее социальных последствиях имеет большое значение. Не случайно практически одновременно на двух федеральных каналах прошли премьеры сериалов «Демон революции» и «Троцкий». В эти дни начался показ новой экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Все это - попытка переосмыслить то, что произошло со страной сто лет назад, и понять, что с нами происходит сегодня. Фильмы сняты так, чтобы молодежь заинтересовалась историей, - отметил Андрей Ершов. - Некоторые ученые считают некорректными параллели на тему «1917 - 2017», потому что за сто лет кардинально преобразились идеологическая ситуация, социальная структура и настроения нашего общества. Это уже совсем другая страна, совсем другая история. Иные люди, взгляды, мотивы, иные интересы и ценности. Впрочем, один предостерегающий урок можно вынести из событий столетней давности - для всех людей надо создавать равные политические, экономические и правовые возможности. Это необходимо, чтобы блокировать чрезмерное социальное расслоение общества. Иной путь критически опасен.

Выступавших было много, и каждое выступление - тема отдельного научного исследования. Декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования, заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы Казанского государственного медицинского университета Маргарита Максимова рассказала о том, как после революции в Татарстане создавалась система социальной защиты. Удивительный факт: первым казанским губернским комиссаром социального обеспечения был назначен 18-летний студент медицинского факультета Казанского университета Александр Гинцбург. Именно под его руководством реализовывался проект государственного налогового обложения, решались проблемы организации государственного социального страхования в губернии и другие социальные вопросы.

Из исторического прошлого в сегодняшний день участников форума перенес кандидат исторических наук, доцент кафедры конфликтологии КФУ Андрей Иванов. Он рассказал о современных способах формирования «политической толпы». Выросло поколение, которое не представляет свое существование без виртуального пространства. Интернет сегодня - мощное оружие в борьбе за сознание человека, в первую очередь - детей и молодежи. Эта виртуальная площадка объединяет людей, и, естественно, появляются политтехнологи, использующие в своей работе социальные сети. Многие деструктивные силы активно используют интернет для пропаганды своих идей, для призывов молодежи к разрушительной деятельности. Необходимо блокировать подобные интернет-ресурсы и выявлять, кто за ними стоит, чтобы избежать социальных катаклизмов в будущем.