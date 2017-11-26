Как решается в столице Татарстана вопрос с обманутыми дольщиками и что делать, чтобы их число не росло?

Об этом говорили на прошлой неделе в Казанской Ратуше на заседании постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Казанской городской Думы с участием депутатов Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.



Было 30 домов, осталось 19. На встречу с депутатами гордумы и Госсовета РТ были приглашены и представители жилищных комплексов и домов, считающихся в настоящее время проблемными. Сейчас в городе 19 таких домов - окончания строительства ждут почти 5200 дольщиков. Застройщики домов - группы компаний «Свей» и «Фон». Преимущественно это дома ЖК «Молодежный», «МЧС», «Симфония».



Напомним, с 2007 года по законодательству республики государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости возложен на исполком Казани. Проводимая в этом направлении работа за 10 лет дала свои результаты: в 2008 году среди проблемных числилось 30 объектов.

Исполкому удалось решить квартирный вопрос более 3000 семей обманутых дольщиков, подчеркнул на заседании первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов. Чтобы не появились новые проблемные дома, ведется постоянная работа над усовершенствованием законодательства в области контроля за строительными компаниями. Так, с 1 июля 2018 года право выйти на рынок долевого жилья будут иметь застройщики, которые проработали не менее трех лет на рынке строительства жилья и ввели в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, в октябре этого года создан фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. За счет средств фонда будут выплачиваться компенсации участникам долевого строительства или будет финансироваться строительство незавершенных объектов недвижимости, по которым были уплачены взносы в этот фонд.

Застройщики ежеквартально представляют отчеты для анализа финансового положения строительных фирм и на предмет соблюдения ими нормативов целевого использования денежных средств. Постоянно ведется мониторинг рекламных объявлений о продаже недвижимости в СМИ и интернет-пространстве, проверяются сайты застройщиков.

Откуда взять деньги? Естественно, представителей проблемных домов, пришедших на встречу, волновало прежде всего то, как скоро они смогут въехать в свои квартиры. Например, несостоявшаяся жительница одного из домов ЖК «Молодежный» Лейсан Валиуллина рассказала, что большая часть будущих жильцов 190-квартирного дома выплатила полную стоимость квартир еще в 2011 году. Новоселье согласно планам застройщика должно было состояться в 2013-м, но до сих пор у здания не завершена кладка и не закрыта крыша. «Нам говорят, что нужно 80 миллионов рублей, чтобы дом был в высокой степени готовности, именно такие дома достраивают в первую очередь, - рассказала Лейсан. - Я считаю, выход в нашей ситуации один - надо найти активы «Фона», нашего застройщика, и на эти деньги завершить работу».

Действительно, до конца текущего года будут выведены из разряда проблемных 460 квартир в тех домах, что сейчас находятся в высокой степени готовности, подчеркнул Азат Нигматзянов. Остальных же дольщиков попросили запастись терпением: работа по поиску источников финансирования ведется ежедневно, тем более что каждый проблемный объект требует индивидуального подхода. Всего же для завершения строительства всех проблемных домов требуется порядка 1 - 1,5 миллиарда рублей.

Кроме продажи активов был назван и другой источник финансирования - реализация земельных участков в соответствии с указом Президента РТ. В качестве альтернативных источников первый заместитель руководителя исполкома Казани предложил использовать часть средств саморегулируемых организаций, куда строительные компании отчисляют взносы. В любом случае требуется выработать дополнительные механизмы финансирования проблемных объектов и поиска дополнительных средств для продолжения их строительства - к такому единому мнению пришли депутаты Казанской городской Думы и Государственного Совета республики. А значит, будет проведено еще не одно заседание законодателей по этому непростому вопросу.