Сотрудники полиции предупреждают жителей Казани о необходимости своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения.

Ответственность по неуплате административного штрафа в установленный законом срок закреплена в части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»): «Неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

В 2017 году сотрудниками Управления МВД России по г.Казани выявлено порядка 2000 административных правонарушений за неуплату административных штрафов в срок. Мировыми судьями принято более 1700 решений, так 935 правонарушителей привлечены к ответственности в виде административного штрафа на сумму 550 тыс. рублей, в отношении 691 нарушителя применена мера административного наказания в виде административного ареста сроком от 1 до 15 суток, 3 правонарушителя подвергнуты обязательным работам сроком от 20 до 50 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление МВД России по г.Казани напоминает:

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.