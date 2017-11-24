Тарас Бурлак, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов и Георгий Махатадзе на вечер стали Суперменом, Бэтменом, Человеком-пауком и Железным человеком.
На минувшей неделе игроки «Рубина» в костюмах супергероев посетили отделение онкогематологии ДРКБ и «Дом Роналда Макдоналда». Футболисты заходили в каждую палату и дарили детям сладости, игрушки, общались с ними. Маленькие пациенты были по-настоящему счастливы такому посещению спортсменов. На память ребята сделали веселые и забавные фотографии, сообщает пресс-служба ДРКБ.
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