Баскетболисты сборной России в первом групповом раунде отбора на Кубок мира по баскетболу-2019 в Нижнем Новгороде встречались со сборной Бельгии и победили – 77:69 (16:23, 20:13, 26:11, 15:22).

Первую четверть команда Сергея Базаревича откровенно провалила – никакой командной игры, уйма потерь и неточных бросков издали. Даже подборы наши парни безнадежно проигрывали. Но затем удачно вошел в игру Никита Балашов, наладились дела у снайперов и после первой полвины матча счет был уже равным – 36:36. Ну, а третья четверть российской сборной откровенно удалась – так и должна играть классная команда на фоне середняка. Перехваты, быстрые отрывы, точные броски – и вот счет уже 62:47 на радость зрителям.

В четвертой четверти бельгийцы не сдавались, памятуя о важности разницы в счете и преуспели, но победа все же осталась за Россией.