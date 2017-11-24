В Татарстане прокуратура добилась выплаты работникам сельхозпредприятия задолженности по оплате труда на сумму более 32 млн рублей.
Прокуратура Камско-Устьинского района Республики Татарстан выявила факт невыплаты зарплаты 840 работникам общества с ограниченной ответственностью «Идель». Долг по оплате труда за июль-сентябрь 2017 года составил более 32 млн рублей.
В целях восстановления трудовых прав работников предприятия и принудительного взыскания задолженности по зарплате прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия полностью восстановлены, долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.
Loading...